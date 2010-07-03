Один человек погиб и 4 пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге

В результате аварии на Невском проспекте в Санкт-Петербурге погиб один человек и еще четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел около 7 часов утра в субботу, 30 марта. Водитель Hyundai Genesis столкнулся с "Газелью", которая выезжала с Литейного проспекта. Иномарку отбросило на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с Volkswagen. Один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил пешехода.

Водитель Volkswagen скончался. В числе пострадавших – водитель Hyundai Genesis, два пассажира Volkswagen и пешеход. Все они доставлены в больницу. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.