В Подмосковье задержали главу отдела кадастровой палаты Росреестра

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В подмосковном Раменском Следственный комитет возбудил уголовное дело против начальника территориального отдела №21 ФГБУ ФКП Росреестра по Московской области по подозрению в получении взяток (часть 3 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщается на сайте подмосковного СК.

По данным следствия, подозреваемая получила не менее 65 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе. Проверяется информация о причастности подозреваемой к аналогичным преступлениям. Вскоре суд решит вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемой.

В конце января бывший замначальника УВД по городскому округу Домодедово Александр Струков получил семь лет и три месяца колонии строгого режима за взяточничество, превышение должностных полномочий и нападение на полицейского.