Экс-замначальника УВД Домодедово осужден за взятки

Бывший замначальника УВД по городскому округу Домодедово Александр Струков получил семь лет и три месяца колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Приговор по уголовному делу вынес Домодедовский городской суд Московской области, уточнили в ведомстве. Струков был осужден за взяточничество, превышение должностных полномочий и нападение на полицейского.
Как установил суд, Струков участвовал в деятельности преступной группы. Получив информацию о грузах без необходимых документов, злоумышленники досматривали машины и изымали перевозимый товар. Затем владельцам груза предлагали "выкупить" его обратно.
По данным Генпрокуратуры, согласно этой схеме в 2012 году "за вознаграждение в 50 тысяч долларов был произведен возврат товара одной коммерческой организации". Струкова поймали с поличным. При попытке задержания он оказал сопротивление и наехал на автомобиле на сотрудника полиции.
Организатор преступной группы и другие его сообщники уже приговорены к различным срокам лишения свободы.
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