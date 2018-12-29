Вертолет со спасателями разбился на севере ОАЭ

Вертолет со спасателями на борту разбился на горе Джебель Джайс на севере ОАЭ. Об этом сообщает информационное агентство WAM.
По информации агентства, при крушении погиб весь экипаж вертолета AgustaWestland AW139, выполнявшего спасательную операцию. Число погибших не уточняется, но известно, что катастрофа произошла до наступления темноты.
По словам очевидцев, вертолет вошел в штопор, а после падения загорелся. По предварительным данным, он мог столкнуться с канатной дорогой для скоростного спуска, недавно открывшейся на горе Джебель Джайс.
Джебель Джайс считается самой высокой точки ОАЭ. Ее высота достигает почти двух километров. Власти эмирата Рас-эль-Хайма расследуют обстоятельства крушения.
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