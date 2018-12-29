Названа возможная причина убийства учредителя "Мастер-нефть"

Фото: ok.ru/ Шалва Шаляхов

Следователи считают, что убийство учредителя компании "Мастер-нефть" Шалвы Шаляхова было совершено на бытовой почве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Задержанный по подозрению в убийстве − гражданский муж бывшей супруги Шаляхова", − уточнил собеседник агентства. Он добавил, что в качестве основной рассматривают версию об убийстве на бытовой почве. "Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия", − отметил представитель правоохранительных органов.

По словам представителя столичного главка СК Юлии Ивановой, по подозрению в убийстве бизнесмена был задержан мужчина 1985 года рождения. Вскоре ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Чтобы выяснить все обстоятельства убийства, следователи изучат записи камер видеонаблюдения, отметила Иванова.

Ранее сообщалось, что в Москве был убит Шалва Шаляхов, учредитель компании "Мастер-Нефть" − основного подрядчика "Лукойла". Тело 61-летнего предпринимателя нашли ночью 28 декабря в лифтовом холле дома на улице Гарибальди.