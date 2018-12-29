В Москве убили учредителя компании "Мастер-Нефть" Шалву Шаляхова

На юго-западе Москвы убили учредителя компании "Мастер-Нефть" Шалву Шаляхова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
Тело 61-летнего бизнесмена с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено ночью 28 декабря в лифтовом холле жилого дома на улице Гарибальди.
Ранее об убийстве мужчины сообщал Следственный комитет по Москве, но без упоминания имени погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (часть 1 статьи 105 УК РФ). Следствие отрабатывает различные версии преступления.
НК "Мастер-Нефть" – основной подрядчик ООО "Лукойл Западная Сибирь" и ООО "Лукойл Коми при ремонте скважин на объектах.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.