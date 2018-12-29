В Москве убили учредителя компании "Мастер-Нефть" Шалву Шаляхова

На юго-западе Москвы убили учредителя компании "Мастер-Нефть" Шалву Шаляхова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Тело 61-летнего бизнесмена с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено ночью 28 декабря в лифтовом холле жилого дома на улице Гарибальди.

Ранее об убийстве мужчины сообщал Следственный комитет по Москве, но без упоминания имени погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (часть 1 статьи 105 УК РФ). Следствие отрабатывает различные версии преступления.

НК "Мастер-Нефть" – основной подрядчик ООО "Лукойл Западная Сибирь" и ООО "Лукойл Коми при ремонте скважин на объектах.