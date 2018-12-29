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16:40

Число погибших в ДТП в Югре возросло до шести человек

происшествия ДТП

16:40

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Фото: vk.com/xmaodtp

Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Югры возросло до шести человек. Об этом сообщили в экстренных службах ХМАО.

"По уточненным данным, в ДТП погибли шестеро человек и 14 пострадали", − рассказал ТАСС представитель экстренных служб. Ранее сообщалось о пяти погибших и 14 пострадавших. По предварительной информации, среди погибших и пострадавших детей нет.

Как отметил глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский, пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Их доставят в медучреждения городского поселения Пойковский, а также городов Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. В настоящее время на месте аварии работают семь бригад скорой помощи и Центра медицины катастроф, добавил Добровольский.

29 декабря в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа столкнулись автобус, два бензовоза и легковой автомобиль. ДТП произошло на 820-м км федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск.

Попавший в аварию автобус перевозил вахтовых рабочих. Он принадлежит входящей в "Роснефть" компании "РН-Бурение".

происшествия ДТП

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