Число погибших в ДТП в Югре возросло до шести человек

Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Югры возросло до шести человек. Об этом сообщили в экстренных службах ХМАО.
"По уточненным данным, в ДТП погибли шестеро человек и 14 пострадали", − рассказал ТАСС представитель экстренных служб. Ранее сообщалось о пяти погибших и 14 пострадавших. По предварительной информации, среди погибших и пострадавших детей нет.
Как отметил глава департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский, пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Их доставят в медучреждения городского поселения Пойковский, а также городов Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. В настоящее время на месте аварии работают семь бригад скорой помощи и Центра медицины катастроф, добавил Добровольский.
29 декабря в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа столкнулись автобус, два бензовоза и легковой автомобиль. ДТП произошло на 820-м км федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск.
Попавший в аварию автобус перевозил вахтовых рабочих. Он принадлежит входящей в "Роснефть" компании "РН-Бурение".
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