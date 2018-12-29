В ДТП в Югре погибли не менее пяти человек

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В Нефтеюганском районе Югры столкнулись автобус, два бензовоза и легковой автомобиль. В аварии погибли не менее пяти человек. Об этом сообщает "Интерфакс-Урал" со ссылкой на пресс-службу окружного управления министерства внутренних дел.

"Не менее пяти погибших, не менее 10 пострадавших в ДТП в Нефтеюганском районе", – сообщили в пресс-службе.

Как уточняется, автобус, который попал в аварию, является вахтовым.

Авария случилась на 820-м км федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Дорогу перекрыли в обоих направлениях.