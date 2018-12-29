Пожар охватил квартиру в Зеленограде

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Квартира в девятиэтажном доме в Зеленограде загорелась утром 29 декабря. Прибывшие на место пожарные спасли девять человек, включая ребенка, сообщает столичный главк МЧС.

О возгорании спасатели узнали в 11:22 по московскому времени. Как выяснилось позже, в квартире на шестом этаже здания горели личные вещи и мебель жильцов. Пламя охватило около 20 квадратных метров.

На тушение огня ушло полчаса. Всех спасенных жильцов передали врачам для осмотра. Информации о пострадавших не поступало.