Найден девятый попавший под лавину в Хабаровском крае

Еще одного человека нашли живым, который оказался под снежной лавиной в Хабаровском крае
Состояние девятого человека, найденного живым после схода лавины на севере Хабаровского края, оценивается как тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя золотодобывающего предприятия "Многовершинное".
Кроме того, в компании не исключают, что под снегом могут находиться два человека, а не один.
"Ищем десятого человека под снегом. Возможно, в заваленной снегом штольне находится еще один, 11-й по счету, человек – электрослесарь, который на момент схода лавины был в бытовке", – отметил представитель предприятия.
Прежде сообщалось, что под лавину попали 10 человек. Один из них работал в районе ЧП в момент первого схода снега. Остальные девять отправились на его поиски и были накрыты второй снежной волной. По последним данным, погибли два человека. Всех пострадавших отвезли в ближайшую больницу.
К месту происшествия направилась группа спасателей, однако их автомобили "Урал" не смогли преодолеть заносы и вернулись обратно. Местные власти пообещали помочь пострадавшим после окончания поисков. Тем временем СК завел дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ".
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