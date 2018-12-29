Найден девятый попавший под лавину в Хабаровском крае

Еще одного человека нашли живым, который оказался под снежной лавиной в Хабаровском крае

Состояние девятого человека, найденного живым после схода лавины на севере Хабаровского края, оценивается как тяжелое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя золотодобывающего предприятия "Многовершинное".

Кроме того, в компании не исключают, что под снегом могут находиться два человека, а не один.

"Ищем десятого человека под снегом. Возможно, в заваленной снегом штольне находится еще один, 11-й по счету, человек – электрослесарь, который на момент схода лавины был в бытовке", – отметил представитель предприятия.

Прежде сообщалось, что под лавину попали 10 человек. Один из них работал в районе ЧП в момент первого схода снега. Остальные девять отправились на его поиски и были накрыты второй снежной волной. По последним данным, погибли два человека. Всех пострадавших отвезли в ближайшую больницу.

К месту происшествия направилась группа спасателей, однако их автомобили "Урал" не смогли преодолеть заносы и вернулись обратно. Местные власти пообещали помочь пострадавшим после окончания поисков. Тем временем СК завел дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ".