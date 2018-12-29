Спасатели не смогли добраться до места схода лавины под Хабаровском

Группа спасателей, которая выехала из Николаевска-на-Амуре на автомобилях "Урал" к месту схода лавины, не смогла преодолеть снежные заносы и вернулась обратно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Николаевского района Хабаровского края.
Из-за того, что спасатели не добрались до точки, где 29 декабря сошел снег, накрывший 10 человек, работы на месте будут вестись силами сотрудников предприятия "Многовершинное", пожарной части и местных жителей.
Сначала в плену лавины оказался один человек. На его поиски отправились девять сотрудников администрации предприятия, которые попали под вторую волну снега. Позже были найдены восемь человек, включая одного погибшего. Еще один пострадавший умер уже в больнице. Таким образом на данный момент ЧП унесло жизни двоих человек. Продолжаются поиски еще двух пропавших.
Следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ". Глава Николаевского района пообещал оказать пострадавшим материальную помощь после окончания спасательной операции.
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