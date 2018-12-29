Пожар на газопроводе в Серпуховском районе потушен

Пожар на газопроводе в Серпуховском районе Московской области потушен. Об этом сообщил генеральный директор "Мособлгаза" Дмитрий Голубков.

"Под отключение попали 13 населенных пунктов. Пожар потушен, ведутся ремонтные работы", – рассказал Голубков ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины происшествия. По словам Голубкова, ЧП не связано со злонамеренными действиями. Восстановление газоснабжения магистрали ожидается в первой половине дня 29 декабря.

Пожар на газопроводе произошел в два часа ночи 29 декабря на участке между деревнями Иваньково и Калиново. Высота факела достигла 15 метров.

