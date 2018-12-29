В Серпуховском районе Подмосковья произошел пожар на газопроводе

В подмосковном Серпухове загорелся газопровод

Пожар на газопроводе произошел в Серпуховском районе Подмосковья, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в МЧС, возгорание случилось на участке между деревней Иваньково и деревней Калиново. Прибывшие пожарные подтвердили информацию, что горит именно газопровод. Высота факела составила 15 метров.

Сотрудники МЧС перекрыли отвод газопровода. Угрозы для деревни в связи с пожаром нет.