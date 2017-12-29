Скончалась единственная дочь испанского диктатора Франко

Фото:ТАСС/ Zuma\Jorge Sanz

Единственная дочь испанского диктатора Франсиско Франко скончалась в Мадриде. Марии дель Кармен Франко и Поло был 91 год, сообщает газета ABC.

По данным издания, несколько месяцев назад врачи обнаружили у дочери Франко рак. Уточняется, что женщина умерла дома в окружении родных.

Мария дель Кармен Франко и Поло родилась в Овьедо в 1926 году. Когда ее отец – испанский диктатор Франко – скончался в 1975 году, король Хуан Карлос I даровал ей титул герцогини де Франко. Последние годы жизни дочь Франко провела в испанской столице.