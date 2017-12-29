Кассир-мошенник похитил миллион долларов в центре Москвы

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Злоумышленник обманом похитил у двух людей один миллион долларов.

Инцидент произошел 28 декабря по адресу улица Садовая-Самотечная, дом 7, строение 1, сообщает Агентство "Москва". Преступник был в помещении, оборудованном под операционную кассу. Он получил сумку с деньгами, якобы чтобы обменять их. Затем злоумышленник закрыл окно кассы и скрылся с сумкой.

Ущерб составил примерно 56 миллионов 740 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Преступника ищут.