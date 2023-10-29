В ЛНР рассказали об обстреле ВСУ школы с детьми

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Украинская армия обстреляла школу в селе Новочервоное в ЛНР, сообщается в телеграм-канале администрации Троицкого района республики.

"В очередной раз ВСУ целенаправленно нанесли ракетный удар по мирным жителям. Во время детского праздника боевики обстреляли Новочервоновский учебно-воспитательный комплекс. В школе в тот момент находились около 20 детей и их родители", – говорится в сообщении.

По данным администрации, снаряд рухнул в 10 метрах от здания школы. В месте падения образовалась воронка глубиной около трех и диаметром около пяти метров. Пострадавших нет, в результате удара у школы оказались повреждены окна, входные двери и фасад.

Ранее ВСУ обстреляли село Пороз Грайворонского горокруга Белгородской области. Как уточнял губернатор региона Вячеслав Гладков, никто не пострадал, при этом зафиксированы повреждения в четырех домах. Там посечены фасады, крыши и заборы. Также поврежден один автомобиль.

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