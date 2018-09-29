Количество пострадавших в ДТП в Подмосковье выросло до 15 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Московской области выросло до 15 человек, сообщили в экстренных службах.

"Число пострадавших в настоящее время составляет 15 человек, все пострадавшие направлены в ближайшие медучреждения", – цитирует собеседника ТАСС.

Инцидент случился на 129 километре трассы М5 "Урал". Отмечалось, что в автобусе ехали 25 работников крупного сетевого магазина. Транспорт направлялся из Коломны в Зарайск и столкнулся с легковым автомобилем, после чего – опрокинулся. Изначально сообщали о пяти пострадавших, затем о восьми. Погибших нет.

По данным Главного управления МЧС по Московской области, движение на автодороге затруднено.