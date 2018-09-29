Пять человек пострадали при столкновении автобуса и автомобиля в Подмосковье

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пять человек получили ранения при столкновении автобуса и автомобиля в Московской области, сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Луховицком районе Московской области произошло столкновение автобуса и машины. По предварительной информации, пострадали пять человек", – цитирует собеседника ТАСС.

В пресс-службе областного главка МВД уточнили, что инцидент произошел на трассе М-5 "Урал". После столкновения автобус опрокинулся. Транспортное средство перевозило рабочих. Обошлось без жертв.

На месте аварии работают полицейские, которые устанавливают причины ДТП.