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Новости

29 сентября 2018, 07:32

Происшествия

Пилот получил ранения при жесткой посадке вертолета в Якутии

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Якутии.

Пилот судна выжил, но получил травмы. Как сообщает РИА Новости, он уже передал координаты с места аварии.

По словам представителя экстренных служб республики, инцидент произошел в субботу в Среднеколымском районе.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Парапланерист из Московской области 26 сентября совершил жесткую посадку в горах Кабардино-Балкарии.

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