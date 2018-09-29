29 сентября 2018, 07:32Происшествия
Пилот получил ранения при жесткой посадке вертолета в Якутии
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Якутии.
Пилот судна выжил, но получил травмы. Как сообщает РИА Новости, он уже передал координаты с места аварии.
По словам представителя экстренных служб республики, инцидент произошел в субботу в Среднеколымском районе.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Парапланерист из Московской области 26 сентября совершил жесткую посадку в горах Кабардино-Балкарии.
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