Роботов-трансформеров украли из детского магазина в Москве

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Роботов-трансформеров похитили из детского магазина в центре Москвы.

Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, инцидент произошел на улице Новый Арбат.

27 августа неизвестный похитил две игрушки на сумму 5,4 тысячи рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в районе Арбат правоохранители задержали подозреваемого в краже двух чемоданов с кроссовками.