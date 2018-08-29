В Москве таксист скрылся с годовалым ребенком пассажирки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полицейские разыскивают таксиста, который скрылся с годовалым ребенком пассажирки. Об этом сообщили в правоохранительных органах города.

По информации Агентства "Москва", женщина рассказала полицейским, что со своим годовалым ребенком ехала в такси марки Hyundai Solaris. Когда на Щелковском шоссе мать малыша вышла из машины, забрать ребенка она не успела: водитель такси уехал вместе с ним в неизвестном направлении.

Для розыска такси МВД объявило план "Перехват".