Посольство РФ в Индонезии выясняет, были ли россияне на затонувшем у Бали судне

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Информации о том, находились ли россияне на затонувшем у Бали судне, пока нет. Соответствующий запрос направлен в профильные службы страны, сообщили в посольстве РФ в Индонезии.



"Посольством сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция. Ожидаем информацию от индонезийской стороны о том, были ли на борту россияне, завтра утром. В настоящее время индонезийские СМИ сообщают о 4 погибших", – приводит РИА Новости сообщение представителя посольства.

Ранее в Индонезии, у берегов Бали, затонуло пассажирское судно, перевозившее более 50 человек. На его борту находились 41 пассажир и 15 членов экипажа. Сообщалось о шести погибших.

