В Индонезии затонуло судно с десятками пассажиров

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В Индонезии, у берегов Бали, затонуло пассажирское судно, перевозившее более 50 человек. Об этом сообщает агентство Xinhua.

На его борту находились 41 пассажир и 15 членов экипажа. Сообщается о шести погибших. На данный момент идет эвакуация пострадавших.

"Шесть человек погибли, среди них три женщины и трое мужчин", – рассказал глава местного отделения полиции в портовом городе Гилиманук на Бали, куда направлялось судно.

Ранее, 23 мая, в Охотском море, в 23-х километрах от порта города Момбецу, Японское судно водоизмещением 9,7 тонны столкнулось с российским торговым судном "Амур" и перевернулось. Три рыбака из Японии погибли.

