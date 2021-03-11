В Росморречфлоте заявили, что затонувшее у берегов Румынии судно не было российским

13:41
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Сухогруз, который затонул в Черном море у берегов Румынии, не является российским, заявили в пресс-службе Росморречфлота.
Крушение произошло 11 марта недалеко от румынского порта Констанца. Судно следовало из Ростова-на-Дону с грузом угля.
"Сухогруз ходит под флагом Коморских островов, принадлежит эстонской компании. Экипаж состоит из граждан Украины. Граждан России на борту судна нет", – говорится в сообщении.
В СМИ появилась информация, что в результате крушения один из 13 моряков на борту погиб. Уточнялось, что море на месте происшествия было неспокойным, высота волн достигала четырех метров.
Ранее сообщалось, что не менее 60 человек погибли при крушении судна, которое следовало по реке на западе Демократической Республики Конго (ДРК). Еще 300 пассажиров судна были спасены. Все остальные – порядка 200 человек – признаны пропавшими без вести.
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