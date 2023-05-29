Сестра юноши, погибшего в ТЦ в Москве, рассказала, что у него не было проблем со здоровьем

Фото: селеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Сестра молодого человека, скончавшегося в торговом центре "Авиапарк" в Москве, рассказала, что у парня не было проблем со здоровьем и он занимался спортом. Об этом сообщает телеканал "360".

В воскресенье, 28 мая, двое уроженцев города Камышина Волгоградской области в компании знакомых пришли в ТЦ на Ходынском Поле. Внезапно молодым людям стало плохо. Один из них был госпитализирован, а второй скончался на месте.

"Он же занимался спортом, военную кафедру проходил, медкомиссию. Думаю, если бы проблемы с сердцем были, он бы сообщил", – отметила девушка.

Сестра погибшего юноши добавила, что никогда не замечала, чтобы он употреблял алкогольные напитки или наркотические вещества. Она также уточнила, что в день смерти брата не контактировала с ним.

"Я начала звонить, когда он уже был мертв. Знаю, что он до этого за день был на игре, на товарищеском матче. После игры, как я поняла, они пошли в клуб, потом пришли в "Авиапарк", – рассказала она.

По словам девушки, с другом, который был госпитализирован, ее брат играл в футбол. Они оба интересовались этим видом спорта, общались, но учились в разных учебных заведениях.

Ранее в столичной прокуратуре сообщили, что точная причина смерти молодого человека будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Савеловская межрайонная прокуратура проконтролирует ход мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего.