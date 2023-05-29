Гранату нашли около жилых домов в ТиНАО – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Предмет, похожий на гранату, нашли жители Коммунарки в ТиНАО, сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Подозрительный предмет обнаружили рядом с деревом возле дома 9Б на Фитаревской улице. Он находился в 150 метрах от многоквартирных домов и в 250 – от местной школы.

На место происшествия приехала полиция, которая подтвердила, что находка действительно является гранатой. Предположительно, речь идет о РГ-42. Правоохранители разбираются, как она оказалась около жилых построек. Место оцепили.

Ранее сообщалось, что в Дмитровском районе на севере Москвы обнаружили снаряд времен ВОВ. Его нашли в лесополосе недалеко от ТЭЦ-21.

До этого снаряд периода ВОВ обнаружили в районе Хорошёво-Мнёвники на северо-западе Москвы. Его нашли во время проведения земляных мероприятий.