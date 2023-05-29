Самолет пересек пределы взлетно-посадочной полосы в Новокузнецке

Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Самолет авиакомпании Nordwind пересек пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Новокузнецка Кемеровской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"По техническим причинам, возникшим при обслуживании рейса, борт выкатился за пределы взлетной полосы. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Уточняется, что всем пассажирам предоставили напитки, а для тех, кто собирался лететь с детьми, работает комната матери и ребенка.

Ранее похожая ситуация произошла в аэропорту Мурманска. Там пассажирский самолет вышел за пределы взлетной полосы во время попытки взлета. В связи с этим аэропорт приостановил свою работу на несколько часов. Информации о пострадавших нет.