Водитель иномарки спровоцировал смертельное ДТП на Ленинградском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП со смертельным исходом. Авария произошла на 31-м километре Ленинградского шоссе. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России.

Как уточнили в ведомстве, по неустановленной причине водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения, столкнувшись там с грузовиком марки MAN. Мужчина, который был за рулем легковушки, погиб. "Женщина и четырехлетний ребенок, находившиеся в машине, получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы", − добавил представитель ведомства.

По факту аварии проводится проверка. Сотрудникам полиции предстоит установить причины случившегося.