29 мая 2018, 23:12Происшествия
МИД РФ потребовал от Киева приложить все усилия для расследования убийства Бабченко
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Москва потребовала от Киева приложить все усилия для оперативного расследования убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
В ведомстве рассчитывают, что ход расследования будут контролировать профильные международные инстанции.
В министерстве также выразили соболезнования родным и близким журналиста.
Гражданина РФ Аркадия Бабченко застрелили возле его дома в Киеве 29 мая. Инцидент произошел на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе. По предварительным данным, мужчина скончался от ранения в спину.
По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Как подчеркнули в ведомстве, правоохранительные органы не намерены оставлять без внимания преступления в отношении россиян.
Российский журналист Аркадий Бабченко убит в Киеве