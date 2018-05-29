МИД РФ потребовал от Киева приложить все усилия для расследования убийства Бабченко

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Москва потребовала от Киева приложить все усилия для оперативного расследования убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве рассчитывают, что ход расследования будут контролировать профильные международные инстанции.

В министерстве также выразили соболезнования родным и близким журналиста.

Гражданина РФ Аркадия Бабченко застрелили возле его дома в Киеве 29 мая. Инцидент произошел на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе. По предварительным данным, мужчина скончался от ранения в спину.

По факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Как подчеркнули в ведомстве, правоохранительные органы не намерены оставлять без внимания преступления в отношении россиян.

Российский журналист Аркадий Бабченко убит в Киеве