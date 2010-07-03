В мэрии Назрани устроили стрельбу по людям

Неизвестные проникли в здание администрации города Назрань в Ингушетии и ранили трех человек. В числе пострадавших – сын мэра Алихана Тумгоева.

"Инцидент произошел накануне вечером. Неизвестные напали на здание и открыли стрельбу из травматики", – цитирует "Интерфакс" источник, знакомый с ситуацией.

Кроме сына мэра также ранены его охранник и "посторонний". Ранения не представляют угрозы для жизни.

Нападавшим удалось скрыться с места происшествия до прибытия сотрудников правоохранительных органов, ведется их розыск. Причину вооруженного нападения пока установить не удалось.