Кран упал на человека на стройке в центре столицы

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На стройке в Гранатном переулке в центре столицы на человека упал кран, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На стройплощадке в Гранатном переулке упал кран и придавил человека. По предварительной информации, он жив, без сознания", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Принимаются все необходимые меры для извлечения пострадавшего.

Ранее сообщалось, что на стройплощадке в районе Очаково-Матвеевском в Москве на строителя обрушилась люлька и плита. Инцидент произошел по адресу проезд Стройкомбината, дом 1, строение 1. Пострадавший скончался.

