В Подмосковье выясняют обстоятельства избиения школьника на уроке

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Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова разбирается в инциденте, произошедшем на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ Химок, сообщает РИА Новости.

Во время занятия преподаватель оскорбила ученика, спровоцировав одноклассников на то, чтобы они его избили. Причиной конфликта стало то, что школьник долго завязывал шнурки кроссовка, который слетел ноги. В результате ребенок попал в больницу с серьезными ушибами.

В своем Instagram омбулдсмен рассказала, что вместе с главой городского округа Химки Дмитрием Волошиным посетила школу, где произошел инцидент. Директор заведения подтвердила факты нарушения, сообщив, что педагог уже написала заявление об уходе.