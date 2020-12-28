В Минобороны Азербайджана сообщили о гибели военнослужащего

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Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели солдата и ранении еще одного военнослужащего в результате нападения армянской вооруженной группы.

По данным военного ведомства, инцидент произошел в воскресенье, 27 декабря, у села Агдам (Акаку) Ходжавендского района, передает RT.

"В результате предпринятых действий все шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки были уничтожены", – заявили азербайджанские военные.

В Минобороны Армении, в свою очередь, заявили, что Армия обороны Нагорного Карабаха строго соблюдает режим прекращения огня.

9 ноября РФ, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. Российских миротворцев направили в Карабахский регион.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

