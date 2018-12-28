Автобус протаранил остановку с людьми в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде пассажирский автобус въехал в остановку наземного транспорта. В результате инцидента один человек погиб и двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В результате наезда автобуса на остановку пострадали двое детей и погибла женщина", – сказал собеседник агентства.

Двоих детей госпитализировали.

Пассажиры автобуса не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Москве началась массовая проверка автобусов. Сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят проверку автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на межрегиональном и междугородном сообщении. Будет установлено, законно ли работают перевозчики, в каком техническом состоянии находятся автобусы, достаточно ли отдыхают водители между рейсами.