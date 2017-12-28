Уголовное дело о хулиганстве возбудили по факту стрельбы в Химках

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

После стрельбы в подмосковных Химках полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Об этом Агентству "Москва" сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали мужчину, который подозревается в стрельбе в Химках. По предварительной информации, 28 декабря житель Химок открыл стрельбу из ружья, когда на его дом упало спиленное рабочими дерево.

В ГУ МВД РФ по Московской области уточнили, что стрельба велась в воздух. В результате этого инцидента никто не пострадал.