Убитый в результате стрельбы на фабрике сторож работал первый день

28 декабря, 12:23
Фото: Агентство "Москва"
Сторож на фабрике "Меньшевик", убитый в результате стрельбы на предприятии, работал первый день, сообщает Агентство "Москва".
Следствие установило, что трудовой договор с 31-летним приезжим из Смоленской области Алексеем Осиповым заключили 27 декабря.
Вр время стрельбы мужчина получил ранения поясницы и подмышечной области и скончался на месте происшествия.
Сам экс-владелец фабрики Илья Аверьянов, выстреливший в охранника, назвал это случайностью.
Инцидент произошел утром 27 декабря. Илья Аверьянов открыл стрельбу в здании предприятия на юго-востоке Москвы, попав в одного человека и скрылся. Позже он связался с телеканалом Москва 24. Мужчина утверждал, что предприятие у него отобрали.
Глава московской полиции Олег Баранов лично возглавил спецоперацию по поимке подозреваемого.
Его задержали утром 28 декабря. Сопротивления он не оказывал.
Подробнее о произошедшем читайте в материале портала Москва 24.
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