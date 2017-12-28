Убитый в результате стрельбы на фабрике сторож работал первый день

Фото: Агентство "Москва"

Сторож на фабрике "Меньшевик", убитый в результате стрельбы на предприятии, работал первый день, сообщает Агентство "Москва".

Следствие установило, что трудовой договор с 31-летним приезжим из Смоленской области Алексеем Осиповым заключили 27 декабря.

Вр время стрельбы мужчина получил ранения поясницы и подмышечной области и скончался на месте происшествия.

Сам экс-владелец фабрики Илья Аверьянов, выстреливший в охранника, назвал это случайностью.

Инцидент произошел утром 27 декабря. Илья Аверьянов открыл стрельбу в здании предприятия на юго-востоке Москвы, попав в одного человека и скрылся. Позже он связался с телеканалом Москва 24. Мужчина утверждал, что предприятие у него отобрали.

Глава московской полиции Олег Баранов лично возглавил спецоперацию по поимке подозреваемого.

Его задержали утром 28 декабря. Сопротивления он не оказывал.

Подробнее о произошедшем читайте в материале портала Москва 24.