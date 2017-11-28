Столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В Москве из-за неблагоприятных погодных условий увеличилось количество ДТП. В течение понедельника, 28 ноября, в городе было зафиксировано 1612 обращений об авариях, к 17:00 вторника, 28 ноября, число обращений составило 1311.

В ЦОДД призвали водителей, по возможности, пересесть на общественный транспорт, а в случае ДТП – пользоваться Европротоколом.



Сейчас особо загружены Ленинградское шоссе, Звенигородское шоссе, проспект Андропова, Рязанский проспект, Третье транспортное и Садовое кольца. Продолжается снегопад, на дорогах местами гололедица. Снегоуборочная техника работает в усиленном режиме.

Из-за штормового ветра в столице на среду объявлен повышенный уровень опасности. Температура составит до -3 градусов, скорость ветра в порывах может вырасти до 150 метров в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.