Столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт

28 ноября, 18:23
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В Москве из-за неблагоприятных погодных условий увеличилось количество ДТП. В течение понедельника, 28 ноября, в городе было зафиксировано 1612 обращений об авариях, к 17:00 вторника, 28 ноября, число обращений составило 1311.
В ЦОДД призвали водителей, по возможности, пересесть на общественный транспорт, а в случае ДТП – пользоваться Европротоколом.
Сейчас особо загружены Ленинградское шоссе, Звенигородское шоссе, проспект Андропова, Рязанский проспект, Третье транспортное и Садовое кольца. Продолжается снегопад, на дорогах местами гололедица. Снегоуборочная техника работает в усиленном режиме.
Из-за штормового ветра в столице на среду объявлен повышенный уровень опасности. Температура составит до -3 градусов, скорость ветра в порывах может вырасти до 150 метров в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров ртутного столба.
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