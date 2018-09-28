Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
28 сентября 2018, 15:41

Племянница Скрипаля попала в аварию в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль попала в ДТП по дороге в Москву. В результате аварии ни Виктория, ни ее супруг, который управлял автомобилем, не пострадали.

"Это было в среду, в три часа дня. Мы с мужем ехали в Москву из Ярославля. Только проехали стелу "Московская область", и у нас лопнуло переднее левое колесо. Нас стало заносить, и мы въехали в отбойник. Сами целы, только машина пострадала. Ремонт предстоит довольно серьезный", – цитирует Скрипаль РИА Новости. Она отметила, что им пришлось вызвать эвакуатор для автомобиля.

По ее словам, они двигались с небольшой скоростью, что, видимо, помогло избежать более серьезных последствий аварии. Виктория уточнила, что автомобиль был в исправном состоянии.

4 марта в британском Солсбери было совершено покушение на полковника ГРУ Сергея Скрипаля вместе с его дочерью Юлией. Лондон обвиняет в причастности к инциденту российское правительство. Москва это отрицает.

Британские следователи опубликовали фотографии и назвали имена предполагаемых людей, которые причастны к отравлению Скрипалей. По данным правоохранителей, Александра Петрова и Руслана Боширова засняли камеры видеонаблюдения рядом с местом происшествия.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика