Племянница Скрипаля попала в аварию в Подмосковье

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль попала в ДТП по дороге в Москву. В результате аварии ни Виктория, ни ее супруг, который управлял автомобилем, не пострадали.

"Это было в среду, в три часа дня. Мы с мужем ехали в Москву из Ярославля. Только проехали стелу "Московская область", и у нас лопнуло переднее левое колесо. Нас стало заносить, и мы въехали в отбойник. Сами целы, только машина пострадала. Ремонт предстоит довольно серьезный", – цитирует Скрипаль РИА Новости. Она отметила, что им пришлось вызвать эвакуатор для автомобиля.

По ее словам, они двигались с небольшой скоростью, что, видимо, помогло избежать более серьезных последствий аварии. Виктория уточнила, что автомобиль был в исправном состоянии.

4 марта в британском Солсбери было совершено покушение на полковника ГРУ Сергея Скрипаля вместе с его дочерью Юлией. Лондон обвиняет в причастности к инциденту российское правительство. Москва это отрицает.

Британские следователи опубликовали фотографии и назвали имена предполагаемых людей, которые причастны к отравлению Скрипалей. По данным правоохранителей, Александра Петрова и Руслана Боширова засняли камеры видеонаблюдения рядом с местом происшествия.