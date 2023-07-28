18:38Происшествия
Один человек погиб и несколько пострадали в результате урагана в Черкесске
"К сожалению, молодой парень 1988 года рождения в результате полученных травм скончался на месте. Другие пострадавшие на данный момент доставлены в лечебные учреждения города", – отметил он.
Темрезов добавил, что всем пострадавшим жителям будет оказана медицинская помощь.
Минздрав региона заявил, что в больницу были доставлены шесть человек. Об этом сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что пять человек получили легкие травмы, после посещения медиков их отпустят домой. Еще один человек получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.
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