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18:38

Происшествия

Один человек погиб и несколько пострадали в результате урагана в Черкесске

телеграм-канал "112"

В Черкесске в результате падения деревьев из-за сильного ливня и шквалистого ветра один человек погиб, несколько пострадали. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.

"К сожалению, молодой парень 1988 года рождения в результате полученных травм скончался на месте. Другие пострадавшие на данный момент доставлены в лечебные учреждения города", – отметил он.

Темрезов добавил, что всем пострадавшим жителям будет оказана медицинская помощь.

Минздрав региона заявил, что в больницу были доставлены шесть человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что пять человек получили легкие травмы, после посещения медиков их отпустят домой. Еще один человек получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

телеграм-канал "112"

Ранее администрация Туапсинского района Краснодарского края сообщала, что над морем в юго-западном направлении был зафиксирован смерч, он находился в 10 километрах от берега. После он продолжил движение в северо-восточном направлении.

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