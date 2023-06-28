Прокуратура проверит нападение контролера на подростка в подмосковной электричке

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Московско-Рязанская транспортная прокуратура организовала проверку после сообщений СМИ о нападении контролера на подростка в подмосковной электричке. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Телеграм-каналы ранее писали, что в Подмосковье контролер чуть не задушил подростка за неуплату проезда в электричке. Мужчина использовал на несовершеннолетнем удушающий прием и держал его так, пока не появился охранник.

Надзорное ведомство проверит все обстоятельства случившегося, даст оценку действиям контролера и при наличии оснований примет меры реагирования.

Служебную проверку также проведет Центральная пригородная пассажирская компания. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

"Для нашей компании крайне важен уровень сервиса, который мы оказываем своим пассажирам, поэтому оперативно реагируем на все отзывы. По факту данного видео уже начали служебную проверку", – заявили в ЦППК.

Ранее Лобненский городской суд в Подмосковье приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы за покушение на убийство двух девочек 2006 и 2004 годов рождения. Удалось установить, что злоумышленник по имени Никита Лебедев в течение 2020 года заставлял несовершеннолетних выполнять различные трюки на большой высоте, представляющие опасность для жизни и здоровья детей.

Следователи отметили, что Лебедев знакомился с детьми при помощи социальных сетей и представлялся вымышленными именами. Он предлагал детям выполнить тот или иной трюк, за что они могли получить денежное вознаграждение, зафиксировав свое деяние на фото или видеокамеру.

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