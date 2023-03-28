Владельцев издания "Батенька, да вы трансформер" подозревают в уклонении от налогов – СМИ

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Основателей российского интернет-издания "Батенька, да вы трансформер" подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку деятельности издательского дома "Мамихлапинатана" на предмет уклонения от уплаты налогов и сокрытия денежных средств.

Согласно сведениям в Едином государственном реестре юридических лиц, "Мамихлапинатана" была ликвидирована в феврале этого года. На счет компании должно было поступить более 2 миллионов рублей, но неустановленные лица, предположительно руководители, сделали так, что деньги не пришли. У компании была задолженность по налогам и страховым взносам, которая превысила сумму в 11 миллионов рублей, отметил источник.

"Мамихлапинатана" – издательский дом, основанный журналистами Егором Мостовщиковым и Антоном Ярошем. Он занимался выпуском интернет-журнала "Батенька", владел новостным порталом Breaking Mad и онлайн-радиостанцией "Глаголев FM".

Ранее сообщалось, что полиция проводила проверку в отношении блогера и лайф-коуча Елены Блиновской на предмет уклонения от уплаты налогов. Участники ее марафонов сами обратились к сотрудникам правоохранительных органов и заявили, что их якобы обманули.

Позже Блиновская опровергла информацию о проверках. Она подчеркнула, что налоговые службы в течение года проверяют блогеров, однако ее это не коснулось. По ее словам, после интервью к ней несколько раз приходила прокуратура и каждый раз им предоставляли документы. Она добавила, что платит НДС в отличие от "всех остальных" блогеров, которых подозревают в уклонении от налогов.



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