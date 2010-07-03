Фонари погасли на Севастопольском проспекте из-за пожара на электроподстанции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-западе столицы произошел пожар на электроподстанции. В результате инцидента частично нарушено уличное освещение на Севастопольском проспекте.

"Произошло возгорание на подстанции вблизи дома № 61", – цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

Специалисты уже установили предварительную причину произошедшего. Возгорания могло могло произойти из-за короткого замыкания в электрооборудовании. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, к настоящему моменту он потушен.