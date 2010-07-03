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Грузовик врезался в толпу людей в Гватемале, сообщает "Интерфакс". В результате ЧП погибли более 30 человек.

Инцидент произошел 27 марта по местному времени в городе Науала в западной части страны. Причины случившегося не названы.

По данным СМИ, люди собрались вокруг места другого ДТП, и в этот момент в них врезался грузовик.