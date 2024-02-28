Группа военных направилась к президентскому дворцу в столице Чада Нджамене – СМИ

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В столице Чада Нджамене группа военных направилась к президентскому дворцу, чтобы захватить его. Об этом сообщает местное издание ChadOne на своей странице в соцсети X.

По данным журналистов, лидер оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF) Чада Яя Дилло, являющийся двоюродным братом президента переходного периода Махамата Идриса Деби, погиб. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Посол Чада в Москве Адам Бешир Махамуд заявил РИА Новости, что ситуация в африканском государстве находится под контролем, а происходящее не является государственным переворотом.

Он добавил, что власти страны объявили комендантский час в Нджамене для защиты населения.

Ранее местные издания уже сообщали о стрельбе в Нджамене. Очевидцы передавали о перемещающихся по городу танках и бронетехнике.

По информации СМИ, правительственные войска штурмовали штаб-квартиру оппозиционной Социалистической партии без границ.

Обстановка в Республике Чад обострилась на фоне предстоящих выборов президента, первый тур которых пройдет 6 мая. Сейчас во главе республики стоит военный совет под руководством Махамата Идриса Деби.