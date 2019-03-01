Две массовые аварии произошли в Москве, погиб сотрудник ДПС

Четыре человека пострадали в крупном ДТП на Кутузовском проспекте

Четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте. В результате аварии ранения получили четыре человека, сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло в районе торгового центра "Времена года". По предварительным данным, причиной аварии стало лобовое столкновение.

Сейчас в районе происшествия затруднено движение. В сторону области перекрыто три полосы, в центр – одна.

Чуть позже, на въезде в Гагаринский тоннель на ТТК погиб сотрудник ГИБДД, который оформлял аварию. Его сбил другой автомобиль.

Инспектор получил тяжелые ранения и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Всего в ДТП пострадали четыре автомобиля.