Более 20 человек эвакуировали при пожаре на северо-востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в подвале в подсобном помещении жилого дома на северо-востоке Москвы.

При тушении возгорания были эвакуированы 25 человек, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе МЧС по столице.

Пожар произошел по адресу: 3-й проезд Марьиной Рощи, дом 3/9. Возгорание было оперативно ликвидировано.

Площадь пожара составила около 8 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.