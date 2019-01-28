Мосводоканал не подтвердил сообщения о прорыве трубы в СВАО

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Мосводоканал не подтвердил информацию о прорыве трубы в Северо-Восточном административном округе Москвы. Ранее в СМИ сообщалось об аварии на улице Заповедная.

"На улице Заповедная – незначительная утечка воды на газоне, видимых повреждений нет. Аварийная бригада Мосводоканала на месте, устанавливает причину излива. Абоненты не отключались, вода на тротуар и проезжую часть не поступала – подтопления нет", – передает Агентство "Москва" информацию пресс-службы Мосводоканала.