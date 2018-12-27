Летевший в Москву самолет аварийно сел в Ханты-Мансийске

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Самолет авиакомпании Utair, летевший из Ноябрьска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел около 18:00 (16:00 по московскому времени). Источник в авиационных структурах сообщил, что борт сел из-за неисправности двигателя.

"Рейс 456 Ноябрьск-Москва сел из-за неисправности двигателя, отказала работа кондиционирования", – сообщил собеседник агентства. По предварительным данным, никто не пострадал.