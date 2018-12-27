У бывшего резидента Comedy Club Романа Юнусова украли с карты 91 тысячу рублей

У бывшего резидента шоу Comedy Club Романа Юнусова (выступал в дуэте "Сестры Зайцевы") списали с банковской карты более 91 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает Агентство "Москва".
Инцидент произошел в ночь на 26 декабря в неустановленном месте. С карты потерпевшего списали 91 тысячу 943 рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.
На этой неделе стало известно, что со счета хоккеиста московского "Динамо" Вячеслава Кулемина украли 1,1 миллиона рублей. Кража произошла после того, как злоумышленник получил доступ к смартфону хоккеиста.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.