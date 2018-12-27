У бывшего резидента Comedy Club Романа Юнусова украли с карты 91 тысячу рублей

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

У бывшего резидента шоу Comedy Club Романа Юнусова (выступал в дуэте "Сестры Зайцевы") списали с банковской карты более 91 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в ночь на 26 декабря в неустановленном месте. С карты потерпевшего списали 91 тысячу 943 рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

На этой неделе стало известно, что со счета хоккеиста московского "Динамо" Вячеслава Кулемина украли 1,1 миллиона рублей. Кража произошла после того, как злоумышленник получил доступ к смартфону хоккеиста.