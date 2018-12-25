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11:30

Со счета хоккеиста Вячеслава Кулемина похитили более миллиона рублей

происшествия криминал

11:30

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Фото: ТАСС/Олег Бухарев

С расчетного счета хоккеиста московского "Динамо" Вячеслава Кулемина украли 1,1 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Агентство "Москва".

12 декабря в Тверском районе столицы у мужчины украли iPhone 6 и получили доступ к расчетному счету, с которого в итоге похитили деньги. Потерпевший рассказал, что перед этим к нему в доверие вошел неизвестный мужчина кавказской наружности, а телефон пропал после того, как они обнялись на прощание.

24 декабря полиция задержала уроженца Дагестана 1979 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело о краже.

Вячеслав Кулемин перешел в московское "Динамо" в 2018 году. До этого несколько лет выступал за нижегородское "Торпедо".

На прошлой неделе в Москве задержали девушку 1989 года рождения, подозреваемую в краже 1,5 миллиона рублей из офиса турагентства. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

происшествия криминал

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